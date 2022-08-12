Cennet ada Cumhur İttifakı oylarıyla yapılaşmaya açıldı

Mersin’in Silifke ilçesine yaklaşık 32 km mesafede, Yeşilovacık Mahallesi’nde yer alan, dağların ardında bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanların bulunduğu cennetten bir köşe olarak bilinen Tisan Adası’na yapılaşmanın önü, çoğunluğu elinde bulunduran mecliste Cumhur İttifakı’nın oylarıyla aşıldı.

Ali Ekber ŞEN

Akdeniz’in eşsiz güzellikteki koylarından biri olan Silifke ilçesine 32 km uzaklıktaki Yeşilovacık mahallesinde bulunan ve cennetten bir köşe olarak bilinen Tisan Adası’nda, yapılaşmanın önü Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyelerinin oyuyla açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Tisan Adası ile ilgili yapı yoğunluğunu artıracak adımlar önce Silifke Belediye Meclisi’nden geçti. Betonlaşma endişelerini doğuran imar planı değişikliği Silifke Belediye Meclisinin bir süre önce yaptığı toplantıdan geçerek onayı için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ne geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi imar, çevre ve sağlık komisyonları, Tisan koyunu da içine alan 1/1000 ölçekli imar planına yapılan 81 itirazın tümünü reddetti. Komisyondaki CHP‘li üyeler muhalefet şerhi koydu.

KOMİSYON RAPORU OYLANDI VE GEÇTİ

Meclisteki görüşmeler sırasında da CHP’li meclis üyeleri, Tisan’da 0.90 yapı yoğunluğuna ve 5 katlı bir otele izin verilmesinin eşsiz doğa cenneti Tisan’ın özgün yapısını bozacağını ifade etti.

CHP’li Başkan Vahap Seçer’de yoğunluğun fazlalığına dikkat çekti ve konunun komisyonlara yeniden gönderilmesini önerdi. Ancak AKP ve MHP grupları raporun oylanmasını istedi ve rapor oyçokluğuyla geçti. Yeni imar planı Tisan adasında konut ve ticaret alanlarının hem katının hem yoğunluğunun artmasına olanak verecek.

TİSAN HAKKINDA

Tisan Adası Silifke’ye yaklaşık 32 km mesafede, Yeşilovacık Mahallesi’nde yer alıyor. Dağların ardında bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanların içinden geçilerek ulaşılan Tisan Adası, daha ilk görüşte herkesi büyülemeyi başarıyor.

Bodrum’u andıran beyaz renkli evlerin bulunduğu adada deniz çok berrak ve bembeyaz kumlar yeşil ormanlarla birleşince ortaya inanılmaz bir manzara çıkıyor. Tisan Yarımadası iki koydan oluşuyor. Denizi sığ ve taşlık olsa da, Mersin’in en temiz ve berrak denizlerinden biri olarak anılıyor. Buraya Taşucu’ndan kalkan tekne turları da uğradığı için yaz mevsiminde ada oldukça kalabalık oluyor.

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