Cennet koy, Akdeniz foku ve 56 bin ağaç tehlikede!

Raporda ayrıca geçmişte alınan ancak süresi kanunen biten ÇED raporunun artık ‘geçersiz’ olduğu, üstelik geçmişte alınmış ‘ÇED olumlu raporunun’ da mevzuata aykırı olarak lisans verilmeden önce değil, verildikten sonra alındığı uyarısında da bulunuldu.

Kirazlıdere Köylüleri Yardımlaşma Derneği, ithal kömürle çalışacak termik santralin bacasından çıkacak gazların, depolanacak binlerce ton külün bölgede yaşayan insanların sağlığına, tarım ve orman alanlarıyla cennet koylara büyük zarar vereceğini belirterek geçtiğimiz eylül ayında mahkemeye iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Köylüler santralin ormanın içinde 110 hektarlık bir alana kurulacağına, santralde yanacak 40 milyon ton ithal kömürün nakliyesi içinse cennet koya büyük bir liman yapılacağına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundular: Santral ve liman yapılmak istenen alan dünyanın en kaliteli şeftalisinin, kirazının yetiştiği, cennet koy ve turizm alanlarının olduğu, dünyada nadir kalmış bir tür olan Akdeniz fokunun üreme alanı olarak seçtiği nadir bakir alanlardan biridir. İptal edilmezse 56 bin ağaç kesilecek, insanlar kömür tozu soluyacak, foklar, tarım ve orman alanları zarar görecek.”

ÖNCE İZİN SONRA ÇED

Çanakkale 2.İdare Mahkemesinin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin yazdığı raporda, ÇED olumlu raporu olmadığı halde santrale 2013 yılında EPDK tarafından üretim lisansı verildiği, ÇED raporunun ise 2015 yılında alındığı belirtildi. Mevzuata göre ‘ÇED olumlu’ kararı olmadan üretim lisansı verilemeyeceğine işaret edilen raporda, o tarihte verilen ÇED olumlu kararının geçerlilik süresinin dolduğu, planlamanın ‘orman alanlarının korunması ilkesine’ aykırı yapıldığı, kamu yararı taşımadığı ifade edildi.