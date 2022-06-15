Cennet koyda dinamitli lüks otel inşaatı protesto edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapımı süren dev devre mülk-otel inşaatının bölgedeki doğal dokuya büyük zarar verdiği gerekçesiyle aylardır inşaatın durdurulması için yasal yoldan uğraş veren Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi yaptığı yeni açıklamayla “Marmaris’i kim yönetiyor?” diye sordu.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Marmaris ilçesinin en değerli koylarından biri olan İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde yapımı süren dev devre mülk-otel inşaatının bölgedeki doğal dokuya büyük zarar verdiği gerekçesiyle aylardır inşaatın durdurulması için çevreciler büyük uğraş veriyor. Son olarak Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi yaptığı yeni açıklamayla “Marmaris’i kim yönetiyor?” diye sordu.

Ülke kamuoyuna mal olduğu üzere Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi olarak uzun zamandır Marmaris adına uğraş verdiklerini açıklayan komite üyeleri yaptıkları basın açıklamasında, “Ne kadar acıdır ki; tüm video görüntülerine ve yapılan açıklamalara rağmen dinamit kullanarak doğamızı katledilmeye devam ediliyor. Kıyılarımıza iş makineleri ile yol açan, hafriyatı denize boşaltıp dolgu yapan, inşaat yasağına uymayan ve milli park alanını kesilen tüm cezalara rağmen bugün dahi işgal etmeye devam eden Sinpaş/ Kızılbük inşaatına hiçbir kurum dur diyememiştir. Herkesin gözü önünde ve bilgisi dâhilinde gerçekleştirilen bu kanunsuzluk insanın aklına şu soruyu getiriyor. Bu kenti kim yönetiyor?” denildi.

BİLİRKİŞİ: 25 DÖNÜM MİLLİ PARK ALANI TAHRİP EDİLDİ VE YOL AÇILDI

Şimdiye kadar ısrarla yaptıkları şikâyetlere dayanarak savcılık tarafından atanan bilirkişinin “25 dönüm milli park alanı tahrip edilmiş ve yol açılmıştır” raporunun üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen soruşturmanın hala davaya dönüşmediği de belirtilen açıklamanın devamı şöyle:

* “Bu süre içinde milli park alanı son görüntülere göre bir kat daha tahrip edilmiştir. Ayrıca kanunsuz olarak işgal ettikleri milli park alanına girişleri engelleyip ‘Siz muhalif ve solcu gazetecilere demeç veriyorsunuz’ diyerek işledikleri suçu, bizi ‘Kriminalize’ ederek bertaraf etmeye çalışan ve ‘Çalışanları zor tutuyoruz’ diyerek tehdit ettikleri için şirket sorumluları aleyhine yaptığımız şikâyetlerin, video görüntüleri de olmasına rağmen hâlâ bir sonuç alınamamıştır.

* Ancak söz konusu mücadele edenler oldu mu sistem tıkır tıkır çalışmaktadır. Konu kamuoyuna mal olduğu için gelen her konuk ve davet ettiğimiz panelistler doğal olarak talan edilen alanı ve tahribatı kendi gözleri ile görmek istemektedirler.

* En son HDP milletvekili Murat Çepni alanı görmek istemiş bunun üzerine bir grup vatandaş ile milli park alanına gitmeleri üzerine yine şirket sorumluları tarafından görevlendirilen kapıdaki kişilerin direnci ve kapının kapalı olması sebebiyle yaşanan sözlü tartışmaların sonucunda alana girilmiş ve vekil tarafından bir açıklama yapılmıştır. Fakat şirket şantiye alanımıza girdiler, malıma zarar verdiler, Suyu silah olarak kullandılar’ bahaneleriyle yine suçlarını bastırmaya çalışmışlardır.

BİLİNÇLİ OLARAK KENDİLERİNİ MAĞDUR KONUMUNA SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR

* Ayrıca polis tutanağında ki sayının üstünde bir sayı bildirmeleri bilinçli olarak kendilerini mağdur konumuna sokmaya çalışarak iftira atmaktır. Ama şunu unutmasınlar: Vermiş olduğumuz çevre mücadelesini bu şekilde yalanla, iftira ve korkutmayla sonlandıramazlar. Birileri sesini çıkartmıyor, yasaları herkese eşit biçimde uygulamıyor olabilir. Yandaşlıkla sessiz kalanlar da olabilir ama bu kentin halkı onların kulu kölesi değildir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Öncelikle o kapı sizin şantiye sahanız değil. Orası bir milli park ve siz orayı işgal ediyorsunuz. Sizin inşaat sahanız 750 metre geride. Bunu sizde biliyorsunuz. Eğer öyle olmasa ilgili kurum bu konuda ceza kesemez ve suç duyurusunda bulunamazdı.

* Yani şirket olarak Anayasamızın 23. maddesine aykırı biçimde Marmaris halkının seyahat özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. (TCK’nun 109/1.2 ve 3b maddelerini ihlal ediyorsunuz). Ayrıca ‘kendinizi polis, jandarma, orman veya milli park görevlisi yerine koyarak’ TCK’ nun 262.maddesine girecek şekilde kamu görevini usulsüz olarak üstlenme suçu işleyerek alana girmek isteyenlerin önüne set çekiyorsunuz ve engel oluyorsunuz.

* Yine milli parka girmek isteyen vatandaşları ‘Çalışanları tedirgin ediyorsunuz, onları zor tutuyoruz, gidin buradan’ diyerek TCK’nun 106/1. ve 2/c maddeleri giren tehdit suçunu işliyorsunuz. Milli park alanında dinamit atıyorsunuz, kıyıya yol açıyorsunuz, denizi dolduruyorsunuz, inşaat yasağına uymuyorsunuz ve milli park alanını tahrip etmeye devam ediyorsunuz.

* Buradan tutanakta imzası olan polisleri de bilgilendirmek istiyoruz. O kapı şantiye sahası girişi değildir. Gelenler inşaat sahasına değil milli park alanına girmek istemişlerdir. Evet, sizin de tespit ettiğiniz üzere gelenler içeri alınmamıştır. Burada bir suç varsa ki var, o suçu işleyenlerde şirket yetkilileridir.

ÇEVRE MÜCADELESİNDE EKOLOJİK MÜCADELE KOMİTESİ DE VAR

Verilen çevre mücadelesinde altı siyasi partinin ve kent konseyinin oluşturduğu ‘Ekolojik Mücadele Komitesi’nin de olduğunun belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

* En önemlisi de verilen çevre mücadelesinde altı siyasi partinin ve kent konseyinin oluşturduğu ‘Ekolojik Mücadele Komitesi’ var ve tüm açıklamalar bu komite aracılığı ile yapıldığı halde kasıtlı ve devamlı olarak ‘Halime Şaman ve arkadaşları’ vurgusunu hem mahkemelerde hem de her açıklamasında yaparak kişiyi hedef gösteriyor. Can güvenliğini tehlikeye sokma suçu TCK 123 ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik TCK 216 suçunu işlemekte bilinçli olarak ısrar etmektedirler.

* Son günlerde ulusal ve yerel düzeyde yapılan açıklamalara göre Sinpaş yağmasına AKP de, CHP de, İYİ Parti de karşı olduğunu söylüyor. İktidarı ile muhalefeti ile herkes yaşanılan yağmaya, yıkıma karşı ise sorumlular niçin görevlerini yerine getirmiyor? Ekolojik Mücadele Komisyonu olarak Marmaris’teki odalara, kitle örgütlerine ve Marmaris’te yaşayanlara bir kez daha seslenelim: Sinpaş’ın yaptığı katliama karşı gelin Marmaris’i birlikte savunalım; bu doğa düşmanlarına güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğunu gösterelim.

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