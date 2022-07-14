Cennet Koyu’na giden Ümit Özdağ: Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki Cennet Koyu’nda yapılması planlanan villa ve otel projesine tepki gösterdi. Özdağ, “AKP, yıkım ve rant vadediyor, sarı muhalefet bunlarla helalleşmeyi. Biz hesap soracağız!” dedi.

SÖZCÜ’nün “Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyu’nda projeye başlıyor” haberi ses getirdi, sivil toplum örgütleri ve siyasiler tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bodrum Cennet Koyu’na yapılması planlanan otel ve villaların mahkeme kararına aykırı olduğunu söyledi.

“EL DEĞMEMESİ GEREKİYOR”

Bodrum’da Cennet Koyu’nda giderek doğanın yok edilişini anlatan Özdağ, “Bodrum’da Cennet Koyu’ndayız. Hakikaten cennet gibi burası ama Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burada da doğanın tahrip edilişi, yağmalanışını yaşıyoruz. 678 bin metrekarelik bir arazi, aslında el değmemesi gereken bir arazi” açıklamasını yaptı.

“BU DÜZEN SONA ERECEK”

Projeyi Cengiz İnşaat’ın yapacağını ifade eden Özdağ, “Burada Cengiz İnşaat Türkiye’nin birçok yerinde yapmış olduğu gibi büyük bir otel ve villalar inşaatına başlıyormuş. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Çünkü dünyada 10 tane şirket devlet ihalelerini almada en önde gelen şirketler. Bu 10 şirketten 5 tanesi de Türkiye’de. 5 şirketten bir tanesi de Cengiz İnşaat. Çok şükür bu düzen bir sene sonra sona erecek” ifadelerine yer verdi.

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