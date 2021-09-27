Cennet Koyu’nda göçmenlerin teknesi karaya oturdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaçak göçmenlerin günlerdir kamp yaptığı koya gelen tekne karaya oturdu. 2 gündür müdahale edilmeyen teknede yakıt sızıntısı olduğu ve kıyıda kirlilik yarattığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası 200’ün üzerinde göçmen jandarma tarafından yakalanırken, geminin personeli ise kaçarak bölgeyi terk etti.

Sozcu.com.tr

Muğla ilinin Fethiye ilçesinde Karaağaç Mahallesi, Balartı mevkisinde Cennet Koyu olarak bilinen bölgede 200’ün üzerinde kaçak göçmenin sahile kesimine gelerek kamp kurdukları öğrenildi.

Günlerdir Cennet Koyu’nda yaşamlarını sürdüren göçmenleri 2 gün önce sabah saatlerinde bir teknenin almaya geldiği ancak kıyıda sığ sulara yaklaşması sonucunda kaza yaptığı ortaya çıktı. Geminin karaya oturması sonrasında gemi personelinin kaçıp alandan uzaklaştığı öğrenildi.

GÖÇMENLER YAKALANDI

Kıyıda bulunan kaçak göçmenlere ise jandarma tarafından müdahale edildi. Kaçak göçmenler gerekli işlemler yapılmak üzere yakalandı.

GEMİDE YAKIT SIZINTISI

Geminin ise hala Cennet Koyu’nda olduğu öğrenildi. Karaya oturan gemide yakıt sızıntısı olduğu, dünyaca ünlü plajların yağ ve mazot içerisinde kaldığı bildirildi.

Görüntüler, teknesiyle bölgede bulunan bir vatandaş tarafından SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na iletildi.

İlginizi Çekebilir Resmi araçla göçmen kaçakçılığı