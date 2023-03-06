Cennet Selinus sahiline beş yıldızlı otel yapmak istiyorlar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus Sahili’nde yapılması planlanan “The Green Park Gazipaşa Otel” projesine karşı tepkiler sürüyor. Mimarlar Odası Antalya Şubesi yaptığı yazılı basın açıklamasında proje ilgili ÇED karanın olumlu çıkması durumunda yasal sürecin başlatacaklarını duyurdu.

DENİZ KAPLUMBAĞALARI İLE AKDENİZ FOKLARININ ÜREME VE YAŞAM ALANI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Selinus sahilinde yapılmak istenen 2508 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel için, depremin hemen ardından 8 Şubat’ta ÇED Toplantısı yapılmasına tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili olarak MMO Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yeşilyurt İnşaat ve Turizm San. TİC. A.Ş. tarafından Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Selinus Sahili, Cumhuriyet Mah. Karakemik Mevkii, 1224 Ada 4 No’lu Parsel adresinde 2500 yataklı ‘The Green Park Gazipaşa Otel’ projesinin yapılmasına ilişkin başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci Oda’mızca takip edilmektedir.

ÇED olumlu kararı çıkması halinde, otelin yapılacağı alanın depremsellik açısından sıvılaşma riski yüksek bir bölgede olması, Doğal Sit Alanı olması, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları ile Akdeniz foklarının üreme ve yaşam alanı olması, arkasındaki dikili ve örtü altı tarım alanları üzerinde yapılaşma baskısı oluşturacak olması ve açıkça Anayasa’ya, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, ilgili yasa ve yönetmeliklere ve kamu yararına da aykırı olması nedeniyle iptali istemiyle yasal yollara başvuracağımızı, halkımızın ve ilgililerin bilgisine sunarız”