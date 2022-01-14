CEO İLE KAHVE VAKTİ: MURAT ERKAN

Patreon’dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…

Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977

Solana ile destek olmak için► BMHLWsh3kUMPtXYQp35btHE8KRJaDRfkLLcApmdw83Zy

—

Yepyeni bir format; ” CEO İLE KAHVE VAKTİ” İlk konuğumuz; Türkcell Genel Müdürü Murat Erkan sorularımızı cevaplıyor! Bir CEO güne nasıl başlar? Kahve mi çay mı? Gündüzleri mi daha üretken olur yoksa geceleri mi? Gün içinde dikkatini en çok dağıtan şey nedir? Büyük kararlar almadan önce yaptığınız bir totem var mı? İş dünyasından öğrendiği üç şey nedir? İş dünyası haberlerini nereden takip eder? Toplantıları nasıl yönetir? Hayatında en çok etkiyi kim bıraktı? İş ile yaşam dengesini nasıl kuruyor? Geçmişe dönüp 18 yaşındaki haline ne söylemek ister?

—

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya ►

http://instagram.com/cuneytozdemir

http://twitter.com/cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir