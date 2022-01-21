CEO İLE KAHVE VAKTİ: SANİ ŞENER

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Yepyeni bir format; ” CEO İLE KAHVE VAKTİ”Konuğumuz; TAV Havalimanları Holding’in Ceo’su Sani Şener sorularımızı cevaplıyor! Gündüzleri mi daha üretken olur yoksa geceleri mi? Uyku düzeni nasıldır? Kendine has totemleri var mı? Aldığı en önemli tavsiye nedir? Yoğun bir günde kaçamak yapar mı? Küçükken hangi hayalleri kurdu? Yönetim şeklini nasıl tanımlar? Ceo olmanın en zor yanı nedir? İzlemekten en çok keyif aldığı şey nedir? İş dünyasından öğrendiği üç şey nedir? İş dünyası haberlerini nereden takip eder? ayatında en çok etkiyi kim bıraktı?

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