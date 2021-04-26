Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lira dolandırıldı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ö.G.’yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.

UYGULAMA İNDİRMESİ İSTENDİ

Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere uzaktan bağlanma uygulaması indirmesini istedi.

ALTINLARI TL’YE ÇEVİRDİLER

Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti.

Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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