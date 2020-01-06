CEP TELEFONLARINA GELEN VE ARTIK BIKTIRAN TANITIM VE REKLAM MESAJLARINA DAİR ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİREN TİCARET BAKANLIĞI ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI. HİZMETE GİRECEK YENİ SİSTEM SAYESİNDE, TÜKETİCİLERE YÖNELİK SMS TACİZİ SON BULACAK. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Cep telefonuna SMS tacizi bitiyor!