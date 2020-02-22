Ceren Damar davasında isyan ettiren avukat için flaş karar

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava dün karara bağlanmıştı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan İsmail Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada kullandığı ifadeler tepki çekmişti.
Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayeti davası sanık avukatı Bıçak hakkında, dünkü karar duruşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
Baro, Bıçak’ın başka bir duruşmada söyledikleri nedeniyle ayrıca 7 Ekim 2019’da da disiplin soruşturması başlatmıştı.
SKANDAL İFADELER!
Avukat Vahit Bıçak, Ceren Damar ile katili Hasan İsmail Hikmet’in ilişki yaşadığı iddiasında bulunmuştu. Vahit Bıçak mütaalaya karşı savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı: ‘Maktule, danışmanlığını yürüttüğü öğrencisiyle ilişkiye girerek görevini istismar etmiştir. Maktule, ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunma’ suçunu işlemiştir. Maktule, hayatta olsaydı bu suçtan yargılanabilirdi. Böylesine ağır bir suçun mağduru olmuş bir sanığın karşınızda olduğunu söylemek isterim. İlk cinsel saldırıdan sonra maktule baskılarını arttırmıştır. Sanığı okulda sıkıntıya sokacağını söyleyerek sanığı baskıya almıştır. Sanık, maktulenin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalmıştır.’