Ceren Damar’ın annesinden mahkemede yürek yakan sözler

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Şenel’in babası Mustafa, annesi Feyzan Damar ile eşi Levent Şenel’in yanı sıra çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Avukatı aracılığıyla sağlık durumunu gerekçe göstererek duruşmaya gelmeyeceğini ileten tutuksuz sanık Vahit Bıçak ise yargılamanın devam ettiği sırada, eli sargılı şekilde mahkeme salonuna gelerek sanık kürsüsündeki yerini aldı.

Baba Mustafa Damar, yaklaşık 4 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirterek, işlediği suçlardan ceza verilmediği için sanığın suç işlemeye devam ettiğini savundu.

Bıçak’ın, hakkında onlarca soruşturma açılmasına neden olduğunu, bunların tamamının takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen önceki celse yazılı savunmasında bu gerçeği çarptırdığını belirten Damar, “Kendisini ölümle tehdit ettiğime dair beyanlarda bulunuyor, bununla ilgili soruşturma olduğunu söylüyor ancak soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığını belirtmiyor. Sanığın amacı yargıyı kandırmak ancak mahkemenin layıkıyla karar vereceğini düşünüyorum.” dedi.

“BEN YILLARDIR GÖZYAŞLARIMI KATIP GELİYORUM”

Anne Feyzan Damar ise kızının canavarca hisle katledildiğini, buna ilişkin yapılan yargılamada sanık Bıçak’ın, onun manevi hatırasına hakaret içeren ifadeler kullandığını belirterek, “Sanık her seferinde şeker hastası olduğu için duruşmaya gelmek istemiyor. Kendisine geçmiş olsun, insülin iğnesini vurup gelebilirdi. Benim içimin yangını şeker hastalığına benzemez, tedavisi yok. Ben yıllardır gözyaşlarımı katıp geliyorum.” diye konuştu.

Sanık Bıçak’ın avukatı Ersoy Aytaç da özellikle “kadın cinayeti” ve “hırsızlık suçu işleyenlerin” yargılandığı davalarda avukatlık yapanların kimi zaman linç edildiğini iddia etti.

Benzer bir durumun Bıçak’ın sanık avukatlığı yaptığı Ceren Damar cinayet davasında yaşandığını, bu durumun savunma hakkını ihlal ettiğini ileri süren Aytaç, avukatların sadece mesleğini icra etmeye çalıştıklarını söyledi.

Sanık Bıçak ise savunma hazırlamak için ek süre talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için sanık Bıçak’a son kez süre verildiğini belirterek duruşmayı 10 Mart’a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, akademisyen Ceren Damar’ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Bu eyleminden dolayı Hikmet’in, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020’de “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İddianamede, Hikmet’in avukatlığını üstlenen Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca kullandığı bazı ifadelerle Mustafa ve Feyzan Damar’a hakaret, hayatını kaybeden Ceren Damar’ın ise “hatırasına hakaret” ettiği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği kaydedildi. Söz konusu suçlardan Bıçak’ın 10 yıla kadar hapsi isteniyor.