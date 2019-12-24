SADECE İKİ NOT;KATİL, GÜVENLİK NEDENİYLE MAHKEMEYE GETİRİLMEDİ…YANİ KATİL CAN GÜVENLİĞİM YOK DEDİ BUNU BİR KERE SÖYLEDİ VE TALEBİ İKİLETİLMEDİ…YAHU HAKKINDA 23 KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU KİŞİ TARAFINDAN KATLEDİLEN KADIN VAR BU ÜLKEDE..YANİ BİR KATİLİN SADECE BİR KEZ CAN GÜVENLİĞİM YOK DEMESİ BÜYÜKTÜR SAVUNMASIZ BİR KADININ 23 KEZ İMDAT ÇIĞLIĞI..BU MUDUR? İKİNCİSİ;KATİL BUGÜNKÜ MAHKEMESİNDE BENİ DIŞARI ÇIKARMAYIN YİNE ÖLDÜRÜRÜM DEMİŞ. YANİ BİRİLERİNİN ONU DIŞARI ÇIKARABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR BUNA DAİR İNANCI VAR. BU İNANÇ, ANLAYAN İÇİN ADALET SİSTEMİNE HAKARETTİR..FARKINDA MISINIZ ADALET SİSTEMİNE EN AĞIR HAKERETİ SİSTEMİN KORUDUĞU BİR KATİL EDİYOR.. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Ceren’in katilinden şoke eden savunma!