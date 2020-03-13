Çerkezköy OSB'de 13 ilaç fabrikasında 3 bin 560 kişi istihdam ediliyor

TEKİRDAĞ (AA) – UĞUR ARSLAN – Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, bünyelerinde 13'ü faal 16 ilaç fabrikası bulunduğunu, bu fabrikalarda 3 bin 560 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Sözdinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde çoğunluğu tekstil sektöründe olmak üzere 260 fabrika bulunduğunu belirtti.

Sanayi bölgesinde ilaç sektörüyle ilgili de kümeleşme olduğunu vurgulayan Sözdinler, "Bölgemizde 16 ilaç fabrikamız var. Bunlardan 13'ü üretim yapıyor. Diğer 3'ü ise inşaat aşamasında. Bunlardan biri de üretim aşamasına geldi. Bu fabrikalarımızda 3 bin 560 kişi istihdam ediliyor. Bu da bizim için gurur kaynağıdır." dedi.

Sözdinler, bölgede kanser ilaçlarının üretiminin de yapıldığına işaret ederek, "Bölgemize yeni büyük bir yatırımı hedefliyoruz. Görüşmelerin son aşamasındayız. Eğer gerçekleşirse istihdam ve ilaç sektörüne bölgemizin katkısı daha fazla olacaktır." ifadelerini kullandı.

– "Son 15 yılda ilaç sektöründe ciddi atılımlar oldu"

Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren Pharmactive ilaç fabrikası Genel Müdürü Fatih Elay ise Türkiye'de ilaç sektörünün hızla büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'de yerli üretimin önemine işaret eden Elay, şunları kaydetti:

"Özellikle son 10-15 yılda ülkemizde ilaç sektörü adına çok ciddi atılımlar oldu. Üretim teknolojimiz ve kalitemiz ülke bazında baktığımızda birçok ülkeden çok daha iyi noktaya geldi. Avrupa standartlarını yakaladık diyebiliriz. Birçok uluslararası dev, global ilaç firmaları üretim yapmak için ülkemizi tercih etmekte. Bu, ülkemiz ve sektör adına çok sevindirici bir durum. Sektör olarak ne kadar geliştiğimizi de gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ilaç regülasyonlarında Avrupa'yı takip etmekte, yani tamamen Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun regülasyonlarla hareket etmekte. Dolayısıyla bizlerin üretim standardı, kalite standartları Avrupa Birliği normlarına uygundur."

Elay, ilaç sektörünün günden güne büyüdüğünü, bu büyümenin yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda kalifiye personel ihtiyacının arttığını vurgulayan Elay, "İlaç üretimi son derece hassasiyet içeren bilimsel ve teknolojik dayanağı olan bir sektördür. İkinci konu ise, fiyat sınırları. Türkiye'de ilaç fiyatları bir düşüş gösterdi. Eskiden daha yüksek fiyatlar vardı, şimdi makul seviyelere inse de sektörü zorlayan bir durum. Benzer ülkelerde fiyatlara bakınca ülkemizde ilaç fiyatları düşük." diye konuştu.

Türkiye'den birçok ülkeye ilaç ihracatı yapıldığını anlatan Elay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık kimyasal maddelerden oluşan ilaçlardan ziyade biyolojik ilaçlar önem taşıyor. Yeni tedavi alanlarına baktığımızda biyolojik kökenden elde edilen ilaçların çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Her geçen gün bu tür ilaçların ihtiyacı artmakta. Yeni tedaviler de bu yöntem ve metotlarla yapılmaktadır. Ülkemizde bu alanda çok ciddi yatırımlar ve atılımlar mevcuttur. Önemli projeler hayata geçiriliyor."