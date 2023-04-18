Çerkezoğlu: Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak

Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 1 Mayıs Programı ile ilgili Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

“BU 1 MAYIS, TAKSİM’İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS OLACAKTIR”

“Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarının atıldığı alanda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs’ın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde her türlü zorluğa, baskılara, yasaklamalara rağmen 1 Mayıs’ın başta Taksim olmak üzere çok güçlü bir tarihi, geleneği ve birikimi var. Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı, hepimizin bildiği gibi Taksim Meydanı’dır. Aslında yıllardır, Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından beri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir.

1 Mayıs ve Taksim yasağı, bu ülkede hukuk tanımayan yasakçı zihniyetin de simgesidir. Bu yıl 1 Mayıs’ı ülkemizin dört bir yanında, meydanlarda büyük bir coşkuyla ve kararlılıkla kutlamak ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu tarihsel anda geleceğe dönük umutlarımızı, nasıl bir ülkede ve dünyada yaşamak istediğimizi, bu konudaki kararlılığımızı ve irademizi bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, emekçileri, kadınları, gençleri olarak hep birlikte meydanlarda ifade edeceğiz.”