Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Hastane başvurularında iki katına yakın artış var

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen şu ifadeleri kullandı:

* Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var.

* Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim.

Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim. — M.Sait Gönen (@drsgonen) October 20, 2020