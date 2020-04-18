Cerrahpaşa’da bir gün : Türkiye’de koronavirüs

‘Cerrahpaşa’, Türkiye’de koronavirüsle yürütülen mücadelede ilk akla gelen hastanelerinden biri.

BBC Türkçe ekibi resmi adıyla İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu mücadeleyi gözlemlemek için bir gün geçirdi.

Bu sürede hem Covid-19 ilk başvuru merkezi, hem Covid-19 servisleri hem de Covid-19 yoğun bakım servisinde çekimler yaptı.

Bir grup doktor, hemşire, hastabakıcı, güvenlik görevlisi ve hastayla görüştük ve koronavirüsle mücadelenin görülmeyen kısmında neler yaşandığını gözlemledi.

Video-haber: Neyran Elden, Mahmut Hamsici