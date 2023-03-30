Cerrahpaşa’da “hastaneler yerinde yenilensin” eylemi

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanlık binası önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Bir hastane taşınması son derece riskli ve tehlikeli bir şeydir. Çünkü insanlar yıllardır buraya bağlı durumdalar, buradan sağlık alıyorlar. Şimdi taşınmak istiyor. Ama biz biliyoruz ki burada yeteri kadar alan var taşınmadan yapılanmak üzerine.

* Öte yandan biliyoruz ki bir hastaneyi taşımak oranın bütün kültürünü, halkını taşımaktır. Böyle bir şey mümkün değil. Önerilerimiz son derece yerinde ve açık. Taşınmak istemeyişimizin son derece haklı gerekçeleri var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin gideceği hastanelerin yaşayacağı sıkıntılar bunlardan birisidir.

* Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ve İstanbul’da şehir içinde yer alan bütün hastanelerin yerinde yapılanması için gereken niyetin gösterilmesini istiyoruz. Çünkü burada en önemli şey niyettir. İstanbul Tabip Odası olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı halkıyla, sağlık çalışanıyla, esnafıyla, öğrencisiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başta olmak üzere hastanelerin taşınmaması için elimizden gelen her türlü desteği yapacağımıza burada hepinizin önünde söz veriyorum.

“BİNALARIN ZEMİN VE YAPI ETÜTLERİNİN YENİLENMESİ VE KAMUOYUNA AÇIKLANMASI”

Talep ve önerilerini sıralayan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ise şöyle konuştu:

* Bizler İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İstanbul Olası Deprem ve Koordinasyon Komisyonu olarak aşağıdaki talep ve önerilerimizin karşılanmasının soruna önemli ve akılcı katkıları olacağını düşünmekteyiz.

* Talebimiz, 2019 Deprem Envanterinin açıklanması, güvenilir, bağımsız sivil toplum kuruluşları tarafından ilgili binaların zemin ve yapı etütlerinin yenilenmesi ve kamuoyuna açıklanmasıdır.

* Hastanelerin yerinde dönüşümü ile kurumların hafıza ve hatıralarına sahip çıkılması, hastane personelinin bu süreçte doğacak maddi kaybının karşılanması, her hastanenin kendi yapısı ve iç dinamiklerine yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi ve alınacak kararlarda il sağlık müdürlüğü, tabip odası ve ilgili hastane temsilcileri ile yöneticilerinden oluşturulacak ortak bir koordinasyon kurulunun söz sahibi olmasıdır. (DHA)