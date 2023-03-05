Cerrahpaşa’dan riskli bina açıklaması

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, polikliniklerle ilgili yeniden düzenleme yapıldığı belirtilerek, 7 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpaşa Yerleşkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini duyurdu. Dekanlık açıklaması şöyle:

“İNCELENMESİNİ TALEP ETTİK”

*Bildiğiniz gibi yakın zaman önce meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrasında gözler bir kez daha İstanbul’da beklenen büyük depreme çevrildi.

*Bu bağlamda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak Üniversitemiz Rektörlüğünden betonarme binalarımızın deprem riski yönünden incelenmesini talep ettik. Rektörlüğümüz tarafından hızlı bir şekilde mevcut betonarme binalarımızın depreme karşı dayanıklılığının tespiti için bir çalışma başlatıldı.

*Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan ve güçlendirilen monoblok binası da dahil olmak üzere, bazı betonarme binalarımızın son deprem yönetmeliği temelinde emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip olmadığı tespit edilmiştir.

“VİCDANİ VE HUKUKİ SORUMLULUK”

*Bu kapsamda öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve hastalarımızın emniyeti açısından güvenli olmadığı belirlenen binalarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin acil bir şekilde durdurulması kararı alınmıştır. Mevcut yerleşkede 2 yüz yıldır eğitim ve sağlık hizmeti veren Cerrahpaşa ile ilgili bu gelişme öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi, mezunlarımızı, çalışanlarımızı ve hastalarımızı derinden yaralamış olmakla birlikte, yönetimimiz tarafından alınan bu kararın vicdani ve hukuki bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatmak isteriz.

*Şimdi bize düşen, en yüksek puanla öğrenci kabul eden devlet tıp fakültesi konumundaki Cerrahpaşa’da öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması, ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla uzmanlık eğitimi alan genç hekimlerin hak kaybına uğramaması, alanında dünya markası öğretim üyelerimizin çalışmalarına ara vermeden devam edebilmesi ve yüz binlerce hastamızın takip ve tedavilerinin aksamadan sağlanması konusunda hızlı ve etkin adımlar atarak Cerrahpaşa ailesi ile toplumda oluşan haklı tedirginlik ve endişeyi ortadan kaldırmaktır.

*Bu doğrultuda, geçen 4 günlük süre içerisinde polikliniklerimizle ilgili yeniden düzenleme yapılarak 7 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpaşa Yerleşkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini kamuoyuna duyurmak isteriz.

*Süreçten Acil Servis ve Çocuk Hastalıkları etkilenmemiştir. Diğer bölümlerin hastaları da SMS ve diğer iletişim araçları aracılığı ile bilgilendirilmişlerdir.

*Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Bakanlık yetkilileri ile birlikte 4 Mart 2023 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret ederek yerleşkemizde incelemelerde bulunmuş; ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerimizin hizmet vermeye devam edeceği hastanenin belirlenmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır.

*Bakanlığımızın bu konudaki tasarrufunun belli olmasının ardından ivedi şekilde yatan hasta birimleri başta olmak üzere, tüm nitelikli hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

“HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

*Geçici hastanemize ve sonrasında Cerrahpaşa Yerleşkemizdeki kalıcı binalarımıza kavuşmayı umutla beklediğimiz bu süreçte öğrencilerimize eğitim vermeye, polikliniklerimizde hastalarımıza sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

Halihazırda gönüllü hekimlerimizin deprem bölgesinde sağlık hizmetlerine destek verdiği, öğrencilerimizin depremzedelerin yarasını sardığı bu dönemde Cerrahpaşa olarak her zaman olduğu gibi ülkemize katkı sağlamamız gereken zamanlardan geçmekteyiz.

*Daha önce de tanık olduğumuz üzere bu süreçte siz değerli Cerrahpaşalı akademisyen, hekim, öğrenci, hemşire ve personelimizi kurumumuza olan inancınızı korumaya, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz.

*Geçici olarak taşınma ve kalıcı olarak yenilenme sürecimizin takipçisi olmak bizim, devlet büyüklerimizin, evlatları bu kurumda eğitim alan ailelerin, Cerrahpaşa’dan yolu geçmiş her hekimin ve Cerrahpaşa’da şifa bulmuş her hastanın önemli bir yükümlülüğüdür. Güçlü, temkinli ve birlikte kalabilmemiz dileklerimizle. (DHA)