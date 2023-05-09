Cesetleri 26 metrelik kuyudan çıkarılmıştı… Çifte cinayette tüyler ürperten detaylar

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde cinayete kurban gittikleri ortaya çıkan, cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulunan Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın (17) cinayetinin iddianamesi hazırlandı.

Savcılık bir şüpheli hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki şüpheli hakkında da ikişer kez müebbet hapis cezası istedi.

‘CİNAYETİ KAYIP BAŞVURUSU ORTAYA ÇIKARDI’

Olay geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşandı.

İki gençten haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis kayıp gençlerin Karahasan Çayı bölgesine gittiklerini tespit etti.

Gençlerin kullandığı aracı ve kırılmış cep telefonlarını bulan polis iki noktada kan izlerine rastladı.

Daha sonra yapılan detaylı incelemenin ardından şüpheliler Mustafa A. (34), Mehmet G. (25) ve Ali İhsan Y.(30)’nin de aynı bölgeye gittiklerini tespit etti.

Şüpheliler çapraz sorguda cinayeti itiraf ederek, cesetleri attıkları su kuyusunun yerini gösterdi.

Hasan Akköse ve İsmail Yalçın

SU KUYUSUNDA CESET ARANDI

Cumhuriyet Mahallesi, Kazbağlar Mevkii’ndeki su kuyusunda yapılan incelemede cesetleri gizlemek için kuyunun toprakla doldurulduğu belirlendi.

Cesetlerin zarar görmemesi ve cinayete dair delillerin yok olmaması için kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Uzman ekipler kuyuya paralel bir hatta kazı yapmaya başladı. 45 saat süren kazı çalışmalarının ardından 26 metre derinlikte iki gencin cansız bedenine rastlandı.

İlk incelemede cesetlerin kuyuya atıldıktan sonra yakılmak istendiği fakat kuyu dibinde yeterli oksijen bulunmadığı için kısmen yandıkları belirlendi.

‘PUSU KURULMUŞ’

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olayın detayları da ortaya çıktı.

Şüpheli Mustafa A.’nın iki genci bir aracı kullanarak ormanlık alana çağırdığı, burada tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Mustafa A. sorgusunda aralarında husumet olduğunu itiraf ederken ölen Akköse’nin kendisine silah çektiğini, İsmail Yalçın’ın da bıçak çektiğini ileri sürdü.

Şüpheli ayrıca gençler olay yerine gelmeden önce yanındaki arkadaşlarına tüfek vererek belli noktalara yerleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin iki gencin olay yerine gelmesi ile saklandığı yerden çıktığı belirlendi.

Şüpheli ayrıca cinayette kullandığı tüfeği, gençlerde bulunan tabanca ve bıçağı bir çuvala koyarak yol kenarına attığını iddia etti.

‘CESETLERİ YAKMAK İSTEDİ’

Şüpheli ifadesinde olay gecesi kendi aracı çalışmadığı için bir bahane ile Ş.Ç.’den aracını ödünç aldığını, cesetleri bu araçla kuyuya attıklarını anlattı.

Şüphelinin cinayetten bir gün sonra cesetlerin kokacağı endişesi ile üç bidon benzin alarak kuyuya döküp ateşe verdiği, daha sonra yaklaşık 40 teneke toprak ve taşlarla kuyuyu doldurarak cesetleri gizlemeye çalıştığı iddianamede yer aldı.

‘9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI’



Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olaya adı karıştığı gerekçesi ile 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İki şüpheli ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Hazırlık soruşturması sırasında cesetlerin taşındığı aracın sahibi Ş.Ç., cesetlerin taşınmasına yardım ettiği ileri sürülen H.B. ve O.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Savcılık H.B. ve Ş.Ç. hakkında ‘Kasten öldürme Suçuna Yardım’ ve ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Yaşı küçük olan diğer şüpheliler H.Ö. ve O.Ç. hakkında ise Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianame hazırlandı.

‘SAVCILIK 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ’

Savcılık iddianamede, Mustafa A.’nın olayı planlamadığını ifade etmesine rağmen öldürmek için plan kurduğunu, hazırlık yaptığını, amacını gerçekleştirmek üzere ölen gençleri olay yerine getirmek için hileye başvurduğunu savundu.

İddianamede şüphelinin tüfekleri ayarladığı, olay öncesinde diğer şüphelilere duracakları yeri gösterdiği, cesetleri yok etmeye çalıştığı ayrıca savcılıktaki ifadesinde olayı iki hafta önce planladığını belirttiği yer alarak; “Bu durum tasarlamanın varlığını göstermektedir” denildi.

Mustafa A. hakkında iki kez ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

‘İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA MÜEBBET TALEBİ’

İddianamede olayın diğer failleri Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise “Cinayet eyleminde asli müşterek fail olarak mı yoksa yardım eden olarak mı dâhil olduklarına dair kasıtları yargılama çerçevesinde ortaya çıkacaktır” denildi.

İki şüphelinin planlama ve tasarlama aşamasına dâhil olduklarına dair delil bulunmadığı, ayrıntıları bildiklerine dair delil bulunmadığı belirtilerek bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçuna iştirakten ceza almaları istendi.

İki şüpheli hakkında ikişer kez müebbet hapis talebinde bulunuldu. İddianame Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılamasına Temmuz ayında başlanacak.