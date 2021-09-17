Çeşme Belediyesi hakkında suç duyurusu

Alaçatı’da inşa edilen ve Acun Ilıcalı ile Mesut Özil’in de villasının olduğu lüks projedeki kaçaklar için Koruma Kurulu’ndan yıkım kararı çıktı. Konuyla ilgili sessizliği gömülen ve yıkım işlemini gerçekleştirmeyen Çeşme Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Televizyoncu Acun Ilıcalı ve futbolcu Mesut Özil’in ultra lüks villalarının da yer aldığı Çeşme Alaçatı’da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan gayrimenkul projesiyle ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu geçtiğimiz temmuz ayında dikkat çeken bir karar aldı.

Koruma Kurulu, 4460 ada 6 parselde yer alan 2700 metrekarelik arazi üzerinde yükselen villalarda onaylı projeye aykırı olarak inşa edilen bölümlerin yıkılmasını istedi.

Arazi üzerinde yükselen taşınmazlara ait imar barışı çerçevesinde alınan iki yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine dikkat çeken Koruma Kurulu, 2020 yılından bu yana izinsiz uygulamaların yapılmaya devam ettiğine dikkat çekerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

KARARDA İMZASI VAR

Projedeki usulsüz yapılaşmaya uzun süredir karşı mücadele veren Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği, yıkım işlemlerinin akıbetini öğrenmek için Çeşme Belediyesi’nin kapısını çaldı. Ancak, belediyeden cevap gelmemesi üzerine Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, yıkım işlemini gerçekleştirmeyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurul kararlarında belediye adına imzası bulunan Çeşme Belediyesi İmar Müdürü Füsun Yılmaz, imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu Öner, eski Fen İşleri Müdürü Nihat Gürmüz ve şimdiki Fen İşleri müdürü Ahmet Çiçek hakkında şikayetçi olan Kumaş, temmuz ayında alınan ancak eylül ayına gelinmesine rağmen halen uygulanmayan yıkım kararının gerçekleştirilmesini istedi.

İlginizi Çekebilir Tartışılan projeye bakanlıktan onay