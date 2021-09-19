Çeşme’de doğal sit alanındaki 3.870 metrekare arsa satılacak

İzmir Çeşme’de doğal sit alanındaki 3.870 metrekare arsa mahkemeden satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde:
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
İzmir İli, Çeşme İlçesi, İnönü Mahallesi Helleki mevkiinde 6394 Ada, 1 Parsel, no sunda kayıtlı arsa vasfında 3870 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalmaktadır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi :Çeşme İnönü Mahallesi Helleki Mevkii2208 sokağa cepheli ada pafta bazında Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 3.870 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 26.08.2020 gün 951 sayılı İzmir 2 TVK kararı gereği Üçüncü derece doğal sit alanında kalmaktadır. Belkent 1. etap Koruma amaçlı uygulama imar planında günü birlik alanında kalmaktadır AYRIK E 0.05 nispetinde bir kat 4.50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti : 5.805.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 10:50 – 11:00 arası
Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 sokak No 131 ( Çeşme Belediyesi Çakabey kültür merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
İzmir İli, Çeşme İlçesi ,İnönü Mahallesi Helleki mevkiinde 6391 Ada, 1 Parsel, no sunda kayıtlı arsa vasfında 2266 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyeli Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalmaktadır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Çeşme İnönü Mahallesi Helleki Mevkii2208 sokağa cepheli ada pafta bazında Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 2.266 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Celbedilen imar durumuna göre taşınmaz 26.08.2020 gün 951 sayılı İzmir 2 TVK kararı gereği Üçüncü derece doğal sit alanında kalmaktadır. Belkent 1. etap Koruma amaçlı uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır iki bağımsız birimden fazlası yapılamaz binalar arası mesafe 8.00 metreden az olamaz AYRIK E 0.20 nispetinde bir kat 3.50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti : 6.798.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:30 – 11:40 arası
2. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:30 – 11:40 arası
Satış Yeri : Sakarya Mahallesi 2001 Sokak No 131( Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Migros üstü) Çeşme İzmir