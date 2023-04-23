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23 Nisan 2023
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Çeşme’de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Alaturka Online
Alaturka Online

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, bayram dolayısıyla otellerdeki doluluk oranının yüzde 60-70’lere çıktığını söyledi.

Turizm sezonunun başlaması dolayısıyla yoğunluğun sürmesini beklediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Bayram öncesi beklentimiz bu kadar yüksek değildi. Geçen hafta doluluklarımız yüzde 15-20 civarıyken, havanın güzel olmasıyla birlikte güzel bir hareket oldu. Şu an doluluklarımız yüzde 60-70’lere doğru çıktı. Özellikle Alaçatı çok tercih edildi, mutluyuz.”

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