Çeşme’de Ramazan Bayramı yoğunluğu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, bayram dolayısıyla otellerdeki doluluk oranının yüzde 60-70’lere çıktığını söyledi.
Turizm sezonunun başlaması dolayısıyla yoğunluğun sürmesini beklediklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:
“Bayram öncesi beklentimiz bu kadar yüksek değildi. Geçen hafta doluluklarımız yüzde 15-20 civarıyken, havanın güzel olmasıyla birlikte güzel bir hareket oldu. Şu an doluluklarımız yüzde 60-70’lere doğru çıktı. Özellikle Alaçatı çok tercih edildi, mutluyuz.”