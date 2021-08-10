Çeşme’de yangın

Yazan:
Alaturka Online
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İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, Kaymakam Ünal Çakıcı tüm ekiplerin gece boyunca çalışacağını açıkladı.

Yayınlanma: 23:42 – 10 Ağustos 2021 Güncellenme: 00:29 – 11 Ağustos 2021

Çeşme’de yangın

Yangın, akşam saatlerinde Çeşme’nin Ovacık Mahallesindeki eski çöplük alanında çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.

Bölgede rüzgarın etkili olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasından yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, “Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı. Olumsuz bir duruma karşı ekiplerimiz gece boyu sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.

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