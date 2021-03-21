Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacıyı arama çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) – İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı ve kaybolduğu öne sürülen sığınmacının bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinin yanı sıra Fener Adası ve Ayasandra mevkisindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarına uçak ve helikopter de katılıyor.

Bu arada tedavileri tamamlanan 2 sığınmacı taburcu edildi.

Çeşme açıklarında, önceki gün sabah saatlerinde bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 17 Mart'ta yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişlerdi. Kurtarılan sığınmacılardan 1'inin tedavisi dün tamamlanmıştı.