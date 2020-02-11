“Çeşme’ye kanal değil turizm merkezi yapacağız”

25 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 2054 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çeşme’de bazı parsellerle ilgili acil kamulaştırma kararı alındı. Ardından Suudi Arabistan merkezli Albassam Grup’un ‘Kanal Çeşme’ projesi ortaya çıktı. Albassam Grup, Çeşme’ye kanal yapıyor, bununla yetinmeyip tüm kıyı şeridini kapatıp planladığı projeleri satmaya çalışıyordu. Bu proje, başta Çeşmeliler olmak üzere kamuoyunun büyük tepkisini çekti ve “Çeşme de Araplara mı veriliyor” yorumlarına yol açtı.

‘ÇEŞME’DE KANAL OLMAZ’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz hafta sonu bir dizi ziyaret için gittiği Hatay’da gazetecilere konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Çeşme Projesi’ni tüm detaylarıyla anlatan Bakan Ersoy, “Ben de Çeşme’ye kanal yapılacağını sosyal medyadan duydum. Bizim böyle bir projemiz yok, hiç olmadı” dedi.

Kendilerinin hazırlayacağı projenin bölgedeki turizm sezonunu 2 aydan 12 aya çıkaracağını ifade eden Ersoy, “Öncelikle bazı yanlış anlamalara açıklık getirmek istiyorum. Toplam proje alanımız 9 bin 574 hektar. Kamulaştırılan alan ise 190 hektar. Yani projenin sadece yüzde 2’si. Kamulaştırılacak olan parsel sayısı 218. Bunların sadece 80’i şahıslara ait. Bizim projemizde kanal falan yok. Çeşme’de kanal olamaz zaten” diye konuştu.

SAHİL KAMUYA AÇIK KALACAK

Projedeki turizm tesislerinin denize sıfır olmayacağını kaydeden Ersoy, “Bizim projemizde, sahil alanlarında geniş bir band genel kullanıma açık olacak. Yani sahil şeridi otellere değil halka ayrılmış durumda. Proje bittiğinde Çeşme dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelecek’ dedi.

Detaylı proje oluşturulmaya başlanmadan önce başta Çeşme Belediyesi olmak üzere turizmcilerin ve STK’ların görüşlerini alacaklarını bildiren Ersoy şunları söyledi: “Sosyal medyada yayılan ve gerçeği yansıtmayan bir proje, bakanlığımızın uzun süredir çalıştığı dev turizm merkezi projemize zarar verdi. Biz projemizi bahar aylarında açıklayacaktık ve eminim herkes tarafından büyük destek görecekti. Projemizin detayların incelendiğinde gerek bölge ekonomisine gerekse Türk turizmine büyük katkı sağlayacağı anlaşılacaktır. Vatandaşlardan isteğim sosyal medyada dolaşan aslı astarı olmayan bilgilere inanmak yerine bakanlığımızın açıkladığı bilgilere inanmaları. Biz çok şeffaf bir bakanlığız ve bu projeye çok inanıyoruz.”

100 bin kişiye istihdam yaratacak

İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gazetecilere açıkladığı Ege Turizm Merkezi – Çeşme Projesi’nin detayları şöyle:

– 20 adet golf sahası, futbol turnuvaları için sahalar, olimpik sporlar için tesisler yapılacak.

– Ege’nin en büyük müzesi, sahne sanatları ve güzel sanatlar için kültür merkezleri, özel galeriyle sergi salonları inşa edilecek.

– Agro, ekstrem, macera ve doğa sporları alanları ile tema park ve film stüdyoları olacak.

– Fuar alanları, sağlık turizmine yönelik tesisler, hastaneler, termal merkez hayata geçirilecek.

– Yapılar düşük yoğunlukta ve yatay mimaride olacak.

– Projede geri dönüşüm ve sıfır atık sistemi kurulacak.

– En az 100 bin yabancı dil bilen kişi istihdam edilecek.

– Proje otoyolun üst ve altında olmak üzere iki bölgede geliştirilecek.

– Otobanın üst tarafından personel lojmanları, teknik ve sosyal altyapı alanları ile sağlık alanları üst tarafından ise turizm tesisleri yer alacak.