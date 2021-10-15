Çetin Arık ‘Zalim iktidar!’ dedi.. Erdoğan’a açtı ağzını yumdu gözünü! ”Dalga mı geçiyorsunuz?”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'a çok sert eleştirdi Çetin Arık, 'Millet artık erken seçim değil derhal seçim istiyor' dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #çetinarık #erdoğan #chp #tbmm #meclisgenelkurulu #haber #gündem #vergi #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Çetin Arık ‘Zalim iktidar!’ dedi.. Erdoğan’a açtı ağzını yumdu gözünü! ”Dalga mı...