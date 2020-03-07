Çetin Emeç 30. ölüm yıl dönümünde anılıyor…

Türkiye’de gazetecilik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan ve 7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç kimdir?

İşte duayen gazetecinin kısa yaşam öyküsü biyografisi ve suikastine dair merak edilenler.



ÇETİN EMEÇ KİMDİR?

Çetin Emeç 1935’de İstanbul’da doğmuş, 7 Mart 1990’da bir suikast sonucu İstanbul’da öldürülmüş Türk gazetecidir. Annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti’nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç’tir ve Zeynep, Leyla ve Aydın isimli üç kardeşi vardır. Bilge Emeç ile evlenmiş, Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu olmuştur. Kızı Mehveş Emeç, Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıdır.

Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1952’de babası Selim Ragıp Emeç’in Son Posta Gazetesi‘nde başladı. 1972’ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu’na geçti. Hürgün Yayınları’nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet’e geçti. 1986’da genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü.



SUİKAST SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

7 Mart 1990’da işine gitmek üzere İstanbul Suadiye’deki evinden çıktığı sırada şoförü Sinan Ercan’la birlikte öldürüldü. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazarıydı. Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

Çetin Emeç’in ölümünün ardından, Sadun Tanju, “Çetin Emeç-Bir Basın Şehidinin Anatomisi” adlı bir kitap yazmış ve söz konusu kitap 1992 yılında yayımlanmıştır.

Ayrıca, Çetin Emeç’in ölümünün 15. yılında Doğan Kitap, “Çetin Emeç-Genel Yayın Yönetmeni 1935-1990” adlı bir kitap hazırlamış ve yayımlamıştır. Kitapta, Çetin Emeç’in kızı piyanist Mehveş Emeç’in (Birol) babası için yazıp bestelediği ve sanatçı Yavuz Bingöl’ün seslendirdiği “Reverie – Uzak Bir Rüya” adlı şarkının CD’si de yer almıştır.

Kabri, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır. Çetin Emeç’in adı, İstanbul Bayrampaşa’da bir stada, Kadıköy Suadiye’de Antalya Manavgat’ta ve Ankara Çankaya’da bulvarlara, Ümraniye Dudullu, Tekirdağ Çorlu, Aydın Kuşadası ve Tunceli’de çeşitli caddelere, İzmir Büyükşehir Belediyesinde bir salona ve ayrıca sergi binasına verilmiştir.

Emeç, son olarak ölümünün 20. yılı olan 20 Mart 2010 tarihinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kabri başında anılmış, törende Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, “Her ne saikle (sebeple) öldürülürse öldürülsünler, hangi karanlık amaca hizmet etmek amacıyla bu işi yaparlarsa yapsınlar şunu biliyorum ki Çetin Emeç’in, daha doğrusu gazetecinin işi bitmiyor, gazetecinin arkasında bıraktığı bayrağı biri mutlaka alıyor. Bir yere taşıyor” demiştir.

Bilge Emeç: “Çözmemek için uğraştılar sanki”

2010 yılında Vatan Gazetesine konuşan Bilge Emeç şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu, Emniyet Genel Müdürü’nü suçluyorum, İçişleri Bakanı evime taziyeye geldiğinde ‘Olay burada mı oldu, gazetenin önünde mi?’ diye sorabildi. Çözmemek için uğraştılar sanki. Çözmemeye programlıydı her şey. Dosyalar kaç defa boşaltıldı. Savcı olaydan kaç gün sonra ifadelerimizi aldı, hatta adeta azarlayarak yaptı bunu. Bu cinayette birçok ilk vardı. Çapraz ateş ilk defa, kar maskesi, ilk defa şoförü öldürüldü birinin, kullanılan silah ilk defa kullanılmış bir suikastte. İngram marka silah ilk defa kullanılmış. Yurtdışından gelebiliyor o silah ancak. Yakalanan katilin de gerçek olduğunu düşünmüyorum. Tetikçiyi yakaladılar güya. O çocuk cezaevinde evlendirildi. Hrant’ınki de aynı oldu ya. Evlendi. Nasıl oluyor anlamıyorum. Gerisinde kim var bu işlerin hala çözülmedi.”

ETKİLERİ

Ankara Çankaya’daki, İstanbul Suadiye’deki ve Tekirdağ Çorlu’daki bulvarlara ismi verilmiştir. İstanbul Bayrampaşa semtinde bulunan futbol sahasına adı verilmiştir. Ümraniye çarşı meydanında parka adı verilmiştir. Kocaeli’de bir üst geçide adı verilmiş ayrıca İzmit merkez ilçede bir caddeye adı verilmiştir. Beşiktaş Belediyesinde bir gündüz çocuk bakım evine ismi verilmiştir.