Ceuta ve Melilla kentleri İspanya-Fas arasında diplomatik krize yol açtı

MADRİD (AA) – Fas Başbakanı Sadeddin El-Osmani'nin Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta ve Melilla kentleri için "Batı Sahra gibi Fas'ındır" şeklindeki açıklaması, iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanyol hükümetinin, Fas Başbakanı'nın Ceuta ve Melilla hakkındaki sözlerine açıklık getirmesi için Fas'ın Madrid Büyükelçisi'ni acilen bakanlığa çağırdığı" bildirildi.

İspanyol hükümetinde Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Cristina Gallach'ın görüştüğü Fas'ın Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'e, "İspanya, tüm ortaklarından ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor" mesajını ileterek "Fas Başbakanı'nın Ceuta ve Melilla ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesini istediği" kaydedildi.

El-Osmani, bir Mısır medyasına yaptığı açıklamada, Ceuta ve Melilla kentleri için "Batı Sahra gibi Fas'ındır" ifadesini kullanırken "İlk olarak Sahra meselesini tamamen halletmek gerekiyor. Bu bizim önceliğimiz. Sahra gibi Fas toprağı olan Ceuta ve Melilla meselesini tekrardan açmanın günü ileride gelecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Aralık'ta "Fas'ın Batı Sahra üzerinde hakimiyetini tanıdığı" açıklamasının ardından, normal şartlarda 17 Aralık'ta yapılması öngörülen İspanya-Fas hükümetler arası zirve şubat ayına ertelenmişti. İspanyol hükümeti, zirvenin ertelenmesine gerekçe olarak Kovid-19 salgını göstermişti. İspanyol basını ise Fas ile planlanan zirvenin ertelenmesinin arkasında Trump'ın Batı Sahra ile ilgili sözlerinin olabileceğini iddia etmişti.

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki iki sınır kenti olan Melilla 1497'den, Ceuta da 1580'den beri İspanyol toprağı. İspanya anayasasına göre ikisi de özerk il statüsünde bulunuyor.