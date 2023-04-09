Cevapsız soru kalmayacak

SÖZCÜ TV’de pazar akşamlarının merakla beklenen programı Ruhat Mengi ile Her Açıdan bu hafta da önemli konu ve konuklarıyla gündem yaratmaya devam edecek. Seçime sayılı günler kala gündemdeki önemli konular, tüm detaylarıyla en net şekilde uzmanlar, bilim insanları ve siyasetçilerle konuşulacak.

Deneyimli Gazeteci Ruhat Mengi soracak; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Siyaset Bilimci İlter Turan ve Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye’deki politikaların iç yüzünü ve halka yansımalarını anlatacak. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu da seçim hileleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.