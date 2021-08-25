Çevik Bir Adli Tıp’a sevk edildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in, resen Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildi.

Çevik Bir, bugün saat 09.30’da, İzmir 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Avukatı Ümit Kara, yaptığı açıklamada, bir süredir demans hastalığı belirtileri gösteren Çevik Bir’in sağlık durumunun tespiti için bu hafta içinde ihtisas muayenesi yapılacağını söyledi.

Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor doğrultusunda, emekli Orgeneral Çevik Bir’in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

4 EMEKLİ GENERALLER İÇİN DE SEVK İHTİMALİ VAR

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girdi.

Generallerin ilerleyen yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirdi.

Avukat Ümit Kara, sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Kenan Deniz ve Hakkı Kılınç’ın da Çevik Bir gibi hastalıkları nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilebileceğini ifade etti.

‘MAHKUMUN HAYATI İÇİN TEHLİKE VARSA’

Emekli generallerle ilgili süreç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun ‘Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi’ başlıklı 16’ncı maddesinde düzenleniyor. Madde şöyle;

* Madde 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanunu’nun 57’nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır.

* Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. (2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. (3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumu’nca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilir.

* Geri bırakma kararı, mahkumun tabi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkumun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilir.

* Mahkumun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığı’nca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir. (DHA)

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