Çeviköz: ‘Askerimizin 1 Eylül’e kadar Afganistan’dan ayrılması gerekir’

Afganistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, “Bizler 600 askerimizin ayağına taş değmesine razı gelemeyiz. Zaten değişen koşullar, artık böyle bir göreve gerek kalmadığını da gösterdi. Onun için askerlerimizin en kısa zamanda, Taliban’ın verdiği mühlet de göz önüne alınacak olursa, 1 Eylül tarihine kadar mutlaka Afganistan’dan ayrılmaları gerekir” dedi.

BATUHAN SERİM

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında kaosun hakim olduğu Afganistan’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YETERİNCE DİKKATLE İZLEMEYEN TEK TARAF İKTİDAR”

Taliban’ın, öngörülenden çok daha hızlı bir sürede ilerlediğini belirten Çeviköz, “Bu durumun neden olduğu kaosu ve karmaşayı bütün dünya gibi bizler de yakından takip ediyoruz. Sanırım bu durumu yeterince dikkatle izlemeyen tek taraf iktidar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bile acil toplandığı bir süreçte iktidar, kabineyi bile toplamaya gerek görmedi. İktidar, hatalı dış politika karnesine yeni bir hata eklemek istese de Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600’ün üzerinde askerimizin ve Kabil’deki büyükelçilik personelimizin ayağına taş değmesine razı gelmeyiz” açıklamasında bulundu.

“ASKERLERİMİZ EN KISA ZAMANDA AYRILMALI”

“Taliban’ın, ‘İstemeyiz’ sözlerine rağmen Kabil Havalimanı için hala istişareye oturmak isteniyor” ifadelerini kullanan Çeviköz, “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600 askerimizin ayağına taş değmesine razı gelemeyiz. Zaten değişen koşullar, artık böyle bir göreve gerek kalmadığını da gösterdi. Onun için askerlerimizin en kısa zamanda, Taliban’ın verdiği mühlet de göz önüne alınacak olursa, 1 Eylül tarihine kadar mutlaka Afganistan’dan ayrılmaları gerekir” şeklinde konuştu.

“NASIL BİR YÖNETİM TAHSİS EDİLECEĞİ AÇIKLIK KAZANMADI”

Taliban’ın iki gün önce ele geçirdiği Kabil’deki kaos ve kargaşanın bir süre daha devam edeceğini ve bu süreci “dikkatli tartmak gerektiğini” söyleyen Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

* Zira Taliban, yeni yönetimin nasıl olacağına dair Batı kamuoyuna, görece yumuşak mesajlar verse de henüz ülkede nasıl bir yönetimin tesis edileceği açıklık kazanmış değildir.

* Taliban’ın Kabil’e girişiyle beraber Afgan kadınları 20 yıl boyunca kazandıkları özgürlükleri kaybedip, karanlık günlere geri dönmekten korkuyorlar. Taliban’ın Herat şehrini ele geçirdikten sonra ilk bildirisi; kadınların şehirde burka giymesinin kamusal alanda zorunlu olduğu yönündeydi.

* Kadınlar korkuyor. En basit özgürlüklerinin dahi kaybından endişe duyuyorlar. Kadınlara yönelik bu uygulamaların ve uygulanan baskı politikalarının bizim değer yargılarımızın tamamen dışında olduğunu ve kabul edilemez olduğunu bir kere daha belirtmek isterim.

“ÖNGÖRÜLEN NOKTALARIN TÜRKİYE’DE ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un mültecilere ilişkin yaptığı açıklamaları da değerlendiren Çeviköz, sözlerine şöyle devam etti:

* Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth şöyle bir açıklama yaptı: ‘Hindikuş’ta bulunan Afgan göçmen sayısı 3.5 milyona ulaşmıştır. Bunların 400 bini sadece bu sene evini terk ederek bölgeye sığınanlardır.’

* Ankara ile daha önce varılan uzlaşıyla oluşan mülteci mutabakatının bu sene haziran ayında güncellendiğini de hatırlattı Michael Roth. O kapsamda öngörülen noktaların Türkiye’de acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

* Bunlar ne anlama geliyor? Söz konusu açıklamadan, iktidarın haziran ayında sadece Biden’a değil, Avrupa Birliği’ne de sığınmacılar konusunda söz verdiği anlaşılıyor. Avusturya, Belçika ve Yunanistan’dan sığınmacılar konusunda yapılan açıklamalar bu iddiayı pekiştiriyor.

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