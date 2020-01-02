Çevre Bakanlığı’ndan poşet açıklaması

Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2019 tarihli 4. Mükerrer sayısında market poşetleri için 2020 yılında yeniden değerleme oranında zam yapılacağı belirtilmişti. Bakanlığın bu zammı uygulamamak için formüller aradığı ifade ediliyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise bugün yaptığı açıklamada market poşetlerinde bu yıl da uygulanacak tarifenin 25 kuruş olarak kalacağını duyurdu.

Birpınar Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Poşetin 30 kuruş olacağı bilgisi yanlıştır. 2020 ‘de poşete zam yok” ifadesini kullandı.

Çevre Bakanlığı, AKP’ye büyük oy kaybettiren paralı poşete gelen yeni zammı uygulamamak için formül arıyordu. Ancak, Çevre Kanunu gereği Bakanlıkça oluşturulan komisyonun belirlediği 25 kuruşluk poşet fiyatının her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılması zorunlu.

POŞETTEN 210 MİLYON LİRA GELİR

Cumhurbaşkanının bu zam oranını yarısına kadar artırma ya da indirme yetkisi bulunuyor. Ancak bu yetki kullanılıp zam oranı yüzde 22.58’den yüzde 11.29’a indirilirse, poşet fiyatı 27 kuruş olacağı için yaşanacak zorluk nedeniyle uygun görülmüyordu. Çevre Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak poşetten 210 milyon lira gelir elde ettiklerini açıklamıştı.