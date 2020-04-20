Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Bozoğlu açıkladı: AB’nin çöplüğü olduk

Avrupa Birliği’nin (AB) raporlarına göre geçen yıl Türkiye’ye 11 milyon 500 bin ton atık geldi. Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Ülkemiz, AB’nin çöplüğü oluyor” uyarısında bulundu.

Bozoğlu, “Oda olarak Ticaret Bakanlığı’na ve Çevre Bakanlığı’na bilgi edinme kapsamında yazı gönderdik. Hangi gümrük kapısından, hangi atıkların geldiğini, nasıl denetlendiğini, nereye gittiğini sorduk. İki bakanlık da sorumuza cevap vermiyor” dedi.

ATIKLAR AYRI TOPLANMALI

Atığın günümüzde bir hammadde olduğunu kaydeden Bozoğlu, sektörün gelişmesi, tesis sayısının artması ile birlikte evlerde, işyerlerinde ayrı toplanmış atıklara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bozoğlu, “Ambalaj atıkları ile organik atıklar ayrı toplanmalı. Eğer birlikte karışık toplanırsa bu kullanılabilir ambalajlar kirleniyor ve geri dönüşüme uğrayamıyor” dedi.

İlçe ve büyükşehir belediyelerinin ev ve işyerlerinden atıkları çöplerle karıştırdığını, bu durumda sokak atık toplayıcılarının devreye girdiğini dile getiren Bozoğlu, atığı kaynağında ayrı toplama oranının yüzde 1 civarında olduğunu ifade etti.

KAÇAK DA SOKULUYOR

Türkiye’ye kaçak çöp ve atıklar sokulduğuna ilişkin örnekler bulunduğunu ifade eden Baran Bozoğlu, “Kontrolsüzlük ve şeffaf olmayan süreç nedeniyle AB’den gelen atıkların ne kadar geri dönüştürülebilir ne kadar geri dönüştürülemez olduğunu tespit etmek çok güç.

Atık ülkeye girdikten sonra gideceği tesise gerçekten gidiyor mu yoksa gömülüyor mu, dereye denize mi atılıyor soru işaretleri var. Çünkü bunu net bir şekilde kontrol edilen bir izleme mekanizması yok. Yani ülkemiz AB’nin çöplüğü oluyor” dedi.