Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım:

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İşgalci İsrail yönetiminin saldırganlığına karşı Mescid-i Aksa'yı savunmak aynı zamanda insanlığın onurunu savunmaktır. Zulme sessiz kalmak, zalime destek olmaktır. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısındadır." ifadelerini kullandı.

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