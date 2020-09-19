Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da “İl Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu:

DİYARBAKIR (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, terör nedeniyle Diyarbakır'ın, vatandaşların çok büyük acılar yaşadığını belirterek, "Bu süreçte bir ve beraber olma, teröre karşı tek duruş sergilemek suretiyle Diyarbakır'ımız, vatandaşımız tüm Türkiye'ye mesajlar vermiştir. Özellikle annelerimiz, babalarımız evlatlarını bekleyen tüm Türkiye'ye vatanı, bayrağı, ezanı için bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğu mesajını Diyarbakır'dan hem Türkiye'ye hem dünyaya iletmiştir. Bu konuda anne ve babalarımızın yanındayız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Kurum, bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, kadim kent Diyarbakır'ı ziyaret etmek, hem yapılan projeleri yerinde görmek hem de yeni projeleri istişare etmek üzere ekibi ile geldiklerini söyledi.

Bugüne kadar AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında Diyarbakır'a 41 milyar liralık yatırım yapıldığını, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Kurum, ilde terörün neden olduğu sıkıntılara değindi.

– "Teröre karşı tek duruş sergileyerek Diyarbakır Türkiye'ye mesaj vermiştir"

"Bildiğiniz gibi terör nedeniyle Diyarbakır'ımız, vatandaşımız çok büyük acılar yaşadı. Bu süreçte bir ve beraber olma, teröre karşı tek duruş sergilemek suretiyle Diyarbakır'ımız, vatandaşımız tüm Türkiye'ye mesajlar vermiştir." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle annelerimiz, babalarımız evlatlarını bekleyen tüm Türkiye'ye vatanı, bayrağı, ezanı için bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğu mesajını Diyarbakır'dan hem Türkiye'ye hem dünyaya iletmiştir. Bu konuda anne ve babalarımızın yanındayız. İnşallah en yakın zamanda yavrularına kavuşurlar."

"Terör örgütünün ilimize verdiği zararları en hızlı şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çukur eylemleri esnasında Sur'umuza, o tarihi, kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirdik, yeniledik." ifadelerini kullanan Kurum, yeniden inşa ve ihya noktasında diğer ilçelerde olduğu gibi Sur'da da çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Kurum, yaklaşık 5 bin konutluk rezerv konutların inşaatını TOKİ tarafından yaptıklarını ve kura çekmek suretiyle etaplar halinde teslim ettiklerini kaydederek, yine Sur'da 506 konut, 150 iş yeri ve 9 butik otelin yapımını büyük oranda tamamladıklarını bildirdi.

– Esnaf unutulmadı

Sur içinde yapılan konutların, ticari ünitelerin, sosyal donatıların Diyarbakır'ın, Sur'da yaşayan vatandaşların olduğuna işaret eden kurum, esnafı da unutmadıklarını, hem Gazipaşa hem de Melikahmet caddelerindeki sokaklanda düzenleme yaptıklarını belirtti.

Kurum, toplam 3 bin 822 ticari ünitenin hem cephelerini hem de kaldırımlarını, aydınlatmalarını iyileştirmek suretiyle yenilenmesini tamamladıklarını bildirerek, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su hatlarının yenilenerek, hizmete açıldığını ifade etti.

– 1 milyar 619 milyon liralık bir dönüşüm gerçekleştirildi

Bu kapsamda projelerin devam ettiğini, toplamda 1 milyar 619 milyon liralık bir dönüşüm gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, bir başka dönüşümü de merkez Bağlar ilçesinde yapacaklarını dile getirdi.

Kurum, bu kapsamda 53 bin metrekarelik alanda Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve Bağlar Belediyesinin ortak bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

– "Sur tarihi ve kültürel yapısıyla cazibe merkezi haline gelecek"

Sur'da 392 tescilli bina bulunduğunu, bu tescilli binaların mülkiyetlerinin vatandaşlara ait olduğunu ifade eden Kurum, "Bu binaların restorasyonunun 102'sinin ihalesini yaptık. TOKİ tarafından 152 binanın da inşa sürecini yapacağız. Sur ilçemiz tarihi ve kültürel yapısıyla inşallah bir cazibe merkezi haline gelecek. Diyabakır'ın tarihi dokusuna uygun projeler gerçekleştirilecek. Burada hangi dine mensup olduğuna bakılmaksızın ibadethanelerin inşasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, çok önemli bir süreç yürüttüklerine dikkati çekerek, "Diyarbakır’da tüm zarar gören cami ve kiliselerin restorasyonlarını yapıyoruz. Sur'da Surp Gragos, Keldani Kilisesi ile 5 de tescilli yapının restorasyonuna 24 milyon lira destek sağladık. Yine TOKİ tarafından 50 bin 100 bin sosyal konut kapsamında 2 bin 300 konut projelendirdik, kuralarını çektik yine süreç hızla devam etmektedir." diye konuştu.

Sanayi alanların dönüşümü kapsamında şehrin içindeki galericileri, sanayi alanlarını şehir dışına çıkaracak 814 dükkan projesinin başlatıldığını bildiren Kurum, en yakın zamanda esnafa söz verdikleri gibi teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

– Bağlar ve Kayapınar'a millet bahçesi müjdesi

"Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet bahçeleri yapacağız. Bağlar'da 88 bin, Kayapınar'da 38 bin metrekarelik alanda yapılacak." diyen Kurum, şöyle konuştu:

"İnşa için çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Bağlar'daki millet bahçesinin 19 Ekim’de ihalesi yapılacak ve inşa süreci hızlı bir şekilde başlatılacak. 88 bin metrekarede içinde kıraathanesi, kütüphanesi yürüyüş ve bisiklet yolları olan önemli bir projeyi Bağlar’a Diyarbakır’a sunmuş olacağız."

– Dağkapı'da yürütülen çalışmalar

Kurum, Dağkapı'da düzenleme çalışmalarının olduğunu, Diyarbakır'daki bu tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, ecdadın bıraktığı bu değerleri koruyacak, restorasyonlarını yapacak ve gelecek nesillere aktaracak adımları atmak durumunda olduklarını bildirerek, bu kapsamda eski Orduevi binasının tahsisini kaldırmak suretiyle oranın da yıkımını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Selahattin Eyubbi Çarşısı olarak bilinen alandaki dükkanların yine yıkım sürecini gerçekleştireceklerini belirten Kurum, içinde sinemanın, otelin olduğu alandaki tüm yapılaşmaları, tescilli yapıların restorasyonunu yapmak, diğer yapıların da kamulaştırma sürecini yürütmek suretiyle Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun şekilde restore edeceklerini aktardı.

– "250 metrelik Sur'umuz yıkılmış durumda. Bu Sur'un da inşasını yeniden yapıyoruz"

"Yaklaşık 250 metrelik Sur'umuz yıkılmış durumda. Bu Sur'un da inşasını yeniden yapıyoruz." ifadelerini kullanan Kurum, Dağkapı Meydanı ile altında otoparkı, geleneksel çay bahçelerini de eskisi gibi yapacaklarını belirtti.

Kurum, "Bu kapsamda 10 milyon lira hibeyi Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze veriyoruz. 10 milyon lira krediyi İller Bankası Genel Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediyemize tahsis ediyor ve 20 milyon tutarındaki bu projenin başlangıcını Büyükşehir Belediyesi İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yapıyor olacak." dedi.

– Surlar çevresindeki yapılardan temizleniyor

Kurum, surların etrafında yapılar olduğunu, bu yapıların da kaldırılma sürecini başlattıklarını belirterek, Benusen Mahallesi'ndeki surların etrafında çarpık, kaçak yapılaşmalara değindi.

Buradaki vatandaşları mağdur etmeden, mülkiyetin değeri ne ise kamulaştırma ile 5 milyon liralık hibeyi TOKİ'nin Büyükşehir Belediyesine vereceğini anlatan Kurum, belediyenin TOKİ adına kamulaştırma sürecini tamamlayacağını ifade etti.

– İçkale'de restorasyon çalışmaları

Kurum, İçkale'de restorasyon çalışmaları olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yine oradaki tescili binaların ayağa kaldırılması, eksik olan surların inşası kapsamında bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ve İller Bankası bu projeyi ortak yürütecek. 5 milyon lira hibeyi Büyükşehir Belediyemize vereceğiz. Kalan kısmını da İller Bankasından kredilendirmek suretiyle inşallah o projemizi de hayata geçirmiş olacağız. 2023’e gidecek yolda Dağkapı, Suriçi ile hem tarih hem de kültürün yeniden canlandığı, yeşil alanların bol miktarda arttırıldığı bir Diyarbakır'ı hayal ediyoruz. Şimdiden tüm projelerimiz Diyarbakır'ımız için hayırlı uğurlu olsun."

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kaymakamlar, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Bakan Kurum daha sonra Valiliği ziyaret ederek, Vali Karaloğlu ile görüştü.

Ardından merkez Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesine dönüştürülecek olan eski stadyum alanında incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.