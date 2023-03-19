Çevreciler Aspat için bir dava daha açtı

BODRUM‘da birinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı olan, türkülere konu olan dünyaca ünlü Aspat Kalesi’nin bulunduğu koya kanal, marina ve milyonluk villalar yapıldı. Çevreciler inşaatı durdurmak için dava açtı.

Danıştay iki kez yürütmeye durdurma kararı verdi. Buna rağmen inşaatın sürmesi çevrecileri isyan ettirdi. Bodrum Kent Konseyi, inşaatın durdurulması ve cennetin koyun eski haline getirilmesi için Muğla 1. Bölge İdaresi Mahkemesi’ne yeni bir dava açtı. Çevrecilerin avukatı Mehmet Çilsal, taleplerinin gerekçesini, “Şirketin projesi yargı kararıyla iptal edildiği halde yatırım, inşaat ve işletme süreçleri hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. İdare ve sermaye işbirliğinin hukuk düzenimizden güçlü olduğu süreç ne yazık ki ülkemize zarar veriyor. Aspat, mahkame kararlarına rağmen hukuktan nasibini alamamış olanları elinden kurtulamamıştır” diye açıkladı.