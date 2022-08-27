Çevrecilerden Edremit Körfezi eylemi

Balıkesir’e bağlı Burhaniye ilçesindeki site sakinleri ve çevre gönüllüleri Edremit Körfezi’nin ve derelerin kirletilmesine tepki göstererek eylem yaptı. Özellikle Edremit Körfezi’nin sanayi atıklarıyla kirletildiğini iddia eden çevre gönüllüleri, “Kirletmek Suçtur” sloganıyla yetkililere çağırıda bulundu.

İlker KILIÇASLAN

Mavi bayraklı birçok plajı içinde barındıran Edremit Körfezi ile körfeze bağlı derelerin yıllardır sanayi atıklarıyla kirletildiğini ve artık denize girmekten zorlandıklarını ifade eden Balıkesir Burhaniye ilçesindeki çevre gönülleri tepki göstererek eylem yaptı.

Burhaniye Çevre Platformu(BURÇEP) ve Burhaniye Sahil Siteleri Dayanışma gurubu tarafından ilçedeki Denetko Kavşağı’nda düzenlenen çevre eyleminde vatandaşlar, ellerindeki ‘Kirletmek Suçtur’, ‘Temiz Deniz, Temiz Dere’, ‘Körfez Hepimizin Sahip Çıkalım’, ‘Edremit Körfezi Ölüyor’ ve ‘Yüzmeyi Unuttuk’ yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİ HER SENE BÜYÜYOR”

BURÇE ve Burhaniye Sahil Siteleri Dayanışma grubu adına açıklamada bulunan çevre gönüllüsü Sibel Çolpan, Edremit Körfezi’nde ve çevresindeki derelerde kirliliğin her yıl büyüdüğünü ve her yıl çevre katliamının arttığını ifade etti.

Çolpan, çeşitli platformlarda çevre kirliliğini birçok kere dile getirdiklerini ve ancak seslerini duyan olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Her sene haykırıyoruz ‘Edremit Körfezi Ölüyor’ diye. Ancak sesimizi duyan yok. Yetkililer üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Bizler artık bıktık usandık. Mavi bayraklara, göz göre göre izleyici kalınan kirliliklere ve verilen içi boş vaatlere inanmıyoruz. Gözümüz görüyor, burnumuz koku alıyor. Hatta vücudumuz bile tepki veriyor ve hasta oluyoruz. Enfeksiyonlu hastalıklar artıyor. Dere ve denizimizdeki canlı yaşam azalıyor. Göçmen kuşlar bile uğramaz oldu artık sahillerimize. Nasıl bir sona doğru adım adım sürüklendiğimizin farkında mısınız?”

“TEPKİMİZİ HER ALANDA SÜRDÜRECEĞİZ”

Açıklamasında yetkililere seslenen Çolpan sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Nereye kadar böyle devam edecek? Burhaniye Sahil Siteleri Dayanışması olarak 3 bin 500’ün üstünde ev hep birlikte, hep bir ağızdan soruyoruz: Nereye kadar? Ne zaman arıtmaların kapasiteleri artırılacak? Ne zaman ileri arıtmamıza kavuşacağız? Ne zaman derelerimiz ıslah edilecek? Ne zaman denizimiz temiz olacak? Ne zaman tekrar denize girebileceğiz? Ne zaman temiz bir çevrede yaşayabileceğiz? Derelerimiz, denizlerimiz ve doğamız temizlenene kadar da sormaya devam edeceğiz ve tepkimizi her alanda göstereceğiz.”

Konuşmanın ardından çevre eylemi vatandaşların ‘Kirletmek Suçtur’, ‘Temiz Deniz, Temiz Çevre’ sloganlarıyla son buldu.

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