Çevreye kimyasal atık atan 3 kişiye 38 milyon lira ceza

Konya’da 3 kişi tarafından kimyasal atıkların atıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, şahıslara toplam 38 milyon lira idari para cezası uygulanarak iş yerinin ise men edildiğini belirterek, “Biz çevrenin etkin bir şekilde korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi yakınlarında boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi üzerine atılan kimyasal maddelerden 60 adet küçükbaş hayvanın zarar gördüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddeleri atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar üzerinde yapılan araştırmalarda Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerindeki KGYS kamera kayıtlarından 42 VL 464 plakalı bir kamyonun kimyasal atık madde taşıdığının tespit edilmesi üzerine ekipler, araçla kimyasal atıkları şehrin farklı yerlerine döken Hacı Adem Ç. ve ağabeyi Metin Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahısların ilk ifadelerinde 6 kamyon kimyasal atığı şehrin belirli noktalarına döktüklerini ve bu işi de şirket sahibi Remzi P.’den aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Araç sürücüleri Hacı Adem Ç., kardeşi Metin Ç. ve gözaltına alınan şirket sahibi Remzi P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemece “çevreyi kasten kirletme ve mala zarar verme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ŞAHIS BAŞI 11 MİLYON LİRA CEZA”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek temizleme çalışmalarına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün ve beraberindeki heyet kimyasal atıkların atıldığı alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Barış Akgün, “17 Temmuz tarihinde yapılan ihbar üzerine AFAD İl Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğümüze bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri de bölgeye intikal etti ve yapılan ilk çalışmalarda gerekli numuneler alındı.

Bunlar muhteviyatın belirlenmesi için analize gönderildi. İlk kez sülfürik asit ve karışık yağlama yağları şanzıman yağları gibi atık yağların döküldüğünü tespit ettik. Bir taraftan da olayın adli boyutunda döken şahısların tespit edilerek çalışmalar tamamlandı ve bu atıkları döken 2 araç sürücüsü tespit edildi. Biz çevremizi toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyerek, müsamaha göstermeyeceğiz.

Bu konuda bu dökümü yapan şahıslara, şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında da ‘çevrenin kasten kirletilmesi’ ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik” şeklinde konuştu.

“DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Bölge dışında bu soruşturmada aynı şahısların Karatay ilçesinde de atık döktüklerini tespit ettiklerini belirten Akgün, “Bu atıkları bir taraftan kaldırıyoruz ama temizleme çalışmaları bittikten sonra da bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız. Ve yapılan temizlik çalışmasının yeterli olup olmadığını ilave bir rehabilitasyon çalışması sonra gerekirse yeniden bir temizleme çalışması yapacağız. Biz çevrenin etkin bir şekilde korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

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