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18 Nisan 2023
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‘Çevreye zarar veriyor’ şikayetine geldiler, babasının cesedini buldular

Alaturka Online
Alaturka Online

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi’nde park halindeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.  Ekipler, şüphelinin Mahmut Soyer olduğunu saptadı. Soyer’in evine giden ekipler babası Naim Soyer’i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Ekipler, Mahmut Soyer’i ara sokaklarda kaçarken yakaladı. Naim Soyer’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soyer, Çankaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahmut Soyer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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