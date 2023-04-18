Anasayfa Haberler Gündem ‘Çevreye zarar veriyor’ şikayetine geldiler, babasının cesedini buldular

‘Çevreye zarar veriyor’ şikayetine geldiler, babasının cesedini buldular

Yazan:
Alaturka Online
-

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi’nde park halindeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.  Ekipler, şüphelinin Mahmut Soyer olduğunu saptadı. Soyer’in evine giden ekipler babası Naim Soyer’i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Ekipler, Mahmut Soyer’i ara sokaklarda kaçarken yakaladı. Naim Soyer’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soyer, Çankaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahmut Soyer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group