Ceyhan’da çiftçiler kara yolunu trafiğe kapattı

Adana’nın Ceyhan İlçesinde çiftçiler DSİ’nin 1 haftadır su kanallarına su vermemesini protesto ederek Ceyhan-Kozan Karayolunu trafiğe kapattı.
Adana’nın Ceyhan İlçesinde çiftçiler DSİ’nin 1 haftadır su kanallarına su vermemesini protesto ederek Ceyhan-Kozan Karayolunu trafiğe kapattı.
Eylem yapan bir grup çiftçi, Ceyhan-Kozan kara yolunu trafiğe kapattı. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen çiftçiler, traktörlerini kaldırıp yolu yeniden trafiğe açtı.
Şikayet üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adana ve Ceyhan Devlet Su İşlerini protesto eden çiftçiler, DSİ’nin kanallara su verene kadar yolu açmayacaklarını söyledi.
Jandarma ekipleri çiftçileri ikna etmeye çalışırken, yetkililerde de çiftçilerle görüştü. Çiftçilerin eylemi nedeniyle kapatılan Ceyhan- Kozan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililerin ikna çalışmaları sonrasında kara yolu, çiftçilerin traktörlerini kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.