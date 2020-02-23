Ceyhun’un elçi olarak atanmasına ülkücü isimlerden tepki geldi

Ozan Ceyhun’un, Avusturya’ya Büyükelçi olarak atanmasına ülkücü camiadan tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Koray Aydın, “Ülkücü Şehit Mustafa Erol’un katilini ve Türk milletine soykırımcı iftirasını tasarısı hazırlayarak ihanet eden birini, Türk devletini temsil makamına atamak gaflettir. Bu skandala imza atanları millet ve tarih affetmeyecektir” dedi. Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlar, iktidarda kalabilmek için Türk milliyetçilerinin ayaklarına kapansalar da bilinçaltındaki huyları değişmiyor. Ülkücü düşmanlıkları depreşiyor, icraata dökülüyor. Karlı bir Mart gününde parçalanmış naaşı parasızlıktan tabuta değil, battaniyeye sarılan Mustafa Erol, öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi görürken, ülkücü katili Ozan Ceyhun devletin en üst makamlarına layık görüldü. Vicdanınız rahat mı? Yazıklar olsun.”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Enginyurt yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanım, Ozan Ceyhun denilen eli kanlı ülkücü katilini, Viyana Büyükelçisi olarak görmek biz ülkücüleri derinden yaralamıştır. Sizin bu yarayı acilen tedavi etmenizi, ülkücü ve MHP sevdalısı bir şahıs olarak bekliyorum.Ülkücü katilini Büyükelçi olarak tanımadığım gibi, ülkücüleri HDP ve CHP zihniyetine değişenlerin timsah gözyaşlarına da inanmam. Ozan Ceyhun ülkücü katilidir.”

Atama kararı sosyal medyada eleştirildi

Ozan Ceyhun’un Viyana’ya atanmasına siyasiler kadar ülkücü vatandaşlarda tepki gösterdi. Sosyal medyada Ozan Ceyhun’un adının karıştığı 1977’de İstanbul’daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu’nun bombalanarak ülkücü Murat Erol’un ölümüne yol açan olaya ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Mustafa Erol’un cenazesinin fotoğrafı ile o günkü gazetelerin küpürleri Twitter’da paylaşıldı. Kullanıcılar Mustafa Erol hastangi açtı. Ceyhun, 1977’de İstanbul’daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu’nun bombalanarak ülkücü Murat Erol’un ölümüne yol açılan olaya karıştığı iddiasıyla ve 2. Dev-Yol davasında idam istemiyle yargılanmıştı. Ancak daha sonra dosyasının ayrıldığı ve davanın zaman aşımına uğradığı ileri sürüldü. Alman vatandaşı olan Ozan Ceyhun’un askerliğini yapmadığı da iddia edildi. Ali GÜLEN / SÖZCÜ

İşte Twitter’daki o mesajlardan bazıları

– 1 Mart 1977’de battaniyeye sarılı ülkücülerin omuzunda ilerlerken, kor gibi yanan yüreklere yağan kar tesir etmedi o gün insanlara…

– Ülkücü şehidimiz Mustafa Erol’u rahmet, dua ve minnetle anıyorum. Ruhu şad,mekanı cennet olsun…

– Gök şahit, yer şahit, yağan kar şahit, #MustafaErol şehit… Kırıldık ama eğilmedik, Öldük ama yılmadık! Unutmadık !!! Unutmayacağız!!!

Ozan Ceyhun:

İthamlar doğru değildir

Viyana’ya atanan Ozan Ceyhun, 1977’de İstanbul’daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu’nun bombalanarak Ülkücü Murat Erol’un ölümüne yol açtığı söylemlerine şu şekilde yanıt verdi: “Hakkımda yapılan ithamlar doğru değildir. Suçlamalar yalandır. Büyük bir haksızlık ile karşı karşıyayım. 1977 yılında 16 yaşındaydım. 12 Eylül askeri cuntası beni yurtdışında iken karalamak istediğinde de, askeri mahkemede iddiaların yalan olduğu kanıtlandı. Tek bir ceza almadım. Bir insanı hiç işlemediği ve açıkça belgelenmiş bir konuda suçlamak hangi vicdana sığar. Bana yönelik yazılanlara en çok PKK, FETÖ ve düşmanlarımız seviniyor.”