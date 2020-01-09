Çeyrek altın 500 TL’den döndü!

ABD ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimalinin şimdilik rafa kalkmasıyla birlikte güvenli liman altında da düşüş başladı. Dün 310 TL seviyesine kadar çıkan gram altın bugün 293 TL’ye kadar indi.

Gram altındaki düşüş altının ons fiyatının gerilemesinden ve dolar kurunun aşağı yönlü seyretmesinden kaynaklandı.



Çeyrek altın 6 Ocak tarihinde 495 TL’ye kadar çıkmıştı. Ons fiyatında ve kurda yaşanan son gelişmeyle birlikte çeyrek altının fiyatı da 480 TL’ye geriledi.

‘ONS 1.600 DOLAR SEVİYESİNE TIRMANABİLİR’

Türkiye’de altın denince akla gelen ilk isimlerden Mehmet Ali Yıldırımtürk geçen günlerde sozcu.com.tr’ye yaptığı bir yorumda ABD-Çin arasında 15 Ocak’ta imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtmişti.

“GERİLEME BEKLENTİSİ ORTANDAN KALKTI”

Yıldırımtürk, “Yatırımcıların ‘görmek istiyoruz’ dediği imza artık atılacak. Biz de 15 Ocak’ta bir gerileme olur diye bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları neden yükseliyor? Altında yaşanan yükseliş devam eder mi?