Çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum (25.02.2020)

Altın fiyatlarındaki gerginlik sürüyor. Piyasalarda rekor üstüne rekor kıran altın, gün içerisinde de rekor seviyelerde seyrediyor. Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasalardan haberleri yazımızdan takip edebilirsiniz. İşte 25 Şubat altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 326,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,60 liradan, 2 bin 151 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 172 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 102 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 122 liradan, bin 51 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 526 liradan alınan Çeyrek Ziynet 531 liradan satılıyor.

EMTİA PİYASALARI – Altın zirveden döndü, petrol hafif yükseldi

Covid-19 aşısının bulunduğuna ilişkin haberlerin de etkisiyle altın fiyatları yedi yılın zivesinden yüzde 2.0´dan fazla gerilerken, petrol fiyatları hafif yükseldi. Goldman Sachs, salgın sebebiyle ABD´nin ilk çeyrekteki büyüme öngörüsünü 1.4´ten, 1.2´ye düşürdü. Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 71 kişi daha hayatını kaybederken, 508 vaka daha tespit edildi.

Petrol fiyatları Pazartesi günü yüzde 4.0´ten fazla düştükten sonra Salı günü hafif yükselişte.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.64 artarak 56.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.62 artarak 51.75 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 3.16 düşüşle 18.28 dolardan,

– altın, yüzde 2.24 düşüşle 1,636.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.49 artışla 2.58 dolardan,

– platin, yüzde 0.89 düşüşle 965.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.34 artışla 2,555.00 dolardan işlem görüyor.

İLGİLİ HABER Altın yükseldikçe Hazine kaybediyor, Merkez kazanıyor