Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum… 12 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne durumda sorusu her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 12 MART

Çeyrek altın: 540,05 Lira

Yarım altın: 1.080,10 Lira

Gram altın: 327,01 Lira

Cumhuriyet altını: 2.223,00 Lira

PİYASALARDA SON DURUM

Dün güne yüzde 0.17 düşüşle 137 bin 424 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, 134 bin 963 puan ile 139 bin 985 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.55 artışla 138 bin 425 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise, dün spot kapanışta yüzde 11.71 olan ortalama bileşik getiri bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de, dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri dün yüzde 10.61 oldu.

Kapanışa doğru;

– dolar en düşük 6.1306 lira ve en yüksek 6.2029 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

– euro en düşük 6.9390 lira ve en yüksek 7.0373 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.8844 lira ve en yüksek 8.0360 lirayı gördükten sonra 7.99 – 8.00 lira aralığında işlem görüyor.