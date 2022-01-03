Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolu idare memuru öğrencisi alıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, idare memuru öğrencisi olmak üzere toplam 150 kişi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözlü sınav ve mülakat ile 7-9’uncu dereceli kadrolara 150 İdare Memuru Öğrencisi alınacak.

Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar e- Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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