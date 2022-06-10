Cezaevindeki Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater’in fotoğrafları paylaşıldı

Gezi Davası’nda tutuklanan Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater’in Bakırköy Kadın Cezaevi’nden fotoğrafları paylaşıldı.

Çiğdem Mater’in eşi Murat Utku ve Mücella Yapıcı’nın kızı Cansu Yapıcı, ikilinin Bakırköy Kadın Cezaevi’nde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Murat Utku, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde Çiğdem ve Mücella Abla bir arada… Dik duruyor, gülümsemeleriyle umut veriyor, yarına da sesleniyorlar” dedi. Utku, paylaşımında ‘#çiğdemmatereözgürlük’ etiketine de yer verdi.

Cansu Yapıcı ise paylaşımında “Bakırköy Ceza İnfaz Kurumundan sevgiler selamlar.. Bir de umut ve direngenlik” ifadelerini kullandı.

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