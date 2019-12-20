Cezaevindeki o hocaya üniversite her ay maaşını ödemiş

OMÜ yönetimi Hidayet V. hakkında Sözcü’nün haberiyle ortaya skandalla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtirken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran akademisyenin tutuklandığından haberleri olmadığını dile getirdi. OMÜ yönetimi Hidayet V., hakkında soruşturma başlatırken, ihraç edilmesi için de düğmeye bastı.

CEZAEVİNDE OLDUĞUNA DAİR BİLGİLERİ YOKMUŞ

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, konuyu en ince detayına kadar inceleyeceklerini ve gerekli yasal işlemleri yapacaklarını açıkladı. Rektör Yardımcısı Kuran, “Hidayet V. isimli şahıs, aracı olmadığı için polis tarafından OMÜ’ye gelinerek, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradan tutukluluk kararıyla gitmedi. Bunlarla ilgili tutanaklar mevcut ancak OMÜ yönetimi olarak işe gelmediği her günün tutanaklarını tuttuk. Bize savcılıktan veya ilgili diğer kurumlardan herhangi bir yazı gelmedi. Gelmiş olsaydı, yasaların ön gördüğü disiplin cezalarını uygulardık” dedi.

ŞEYH DE ARAŞTIRILACAK

Tutuklu olan öğretim görevlisi Hidayet V.’nin, cep telefonundan mesajlaştığı ve kız öğrencilere nasıl davranması konusunda bilgi aldığı “şeyh” diye kayıt ettiği kişinin de araştırılacağını dile getiren Kuran, “OMÜ’nün bünyesinde iddialardaki gibi ahlaksız insanların barınması mümkün değil. Gerekli tüm araştırmaları yapacağız. ‘Şeyh isimli rumuz’, ‘başka öğrenciler var mı, yok mu?’ iddialarının hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bu süreçte ‘yönetimden saklanan iddialar’, ‘kimler sorumlu’ herşey ortaya çıkacaktır. Bugün elimde bir ispatım, dayanayım olsun anında açığa alırım, hatta meslekten men ederim. Kimsenin bu üniversite bünyesinde ahlaksızca işler yapmasına müsaade etmeyiz.” diye konuştu.

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